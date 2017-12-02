Унсуэ: время на «Камп Ноу» течёт медленнее, если сидишь на гостевой скамейке

Главный тренер «Сельты» Хуан Карлос Унсуэ прокомментировал ничью в матче 14-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.
«Время на «Камп Ноу» течёт медленнее, если сидишь на гостевой скамейке. Я доволен своей командой, мы сыграли здорово. Команда хорошо начала игру и использовала свои моменты.
Хочу отметить тер Штегена. Он в фантастической форме. Если он сейчас и не лучший вратарь в мире, то как минимум один из них", — отметил тренер.
Хуан Карлос Унсуэ ранее входил в тренерский штаб каталонского клуба.
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