Унсуэ: время на «Камп Ноу» течёт медленнее, если сидишь на гостевой скамейке

Главный тренер «Сельты» Хуан Карлос Унсуэ прокомментировал ничью в матче 14-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.

«Время на «Камп Ноу» течёт медленнее, если сидишь на гостевой скамейке. Я доволен своей командой, мы сыграли здорово. Команда хорошо начала игру и использовала свои моменты.

Хочу отметить тер Штегена. Он в фантастической форме. Если он сейчас и не лучший вратарь в мире, то как минимум один из них", — отметил тренер.

Хуан Карлос Унсуэ ранее входил в тренерский штаб каталонского клуба.