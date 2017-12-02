«Локомотив» — «Рубин» — 1:0. Видеообзор матча

«Локомотив» выиграл у «Рубина» в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.



В первом тайме казанцы контролировали ход игры, хотя моментов было немного. «Локомотив» стал лучше действовать после перерыва, но остроты почти не возникало.



На 80-й минуте гости потеряли мяч у чужой штрафной, Александр Коломейцев тут же сделал длинный заброс вперёд, но Сесар Навас придержал Эдера, который мог убежать один на один с вратарём, за что был удалён с поля.



Спустя семь минут Михаил Лысов прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, Джефферсон Фарфан выиграл позицию и головой переправил мяч в дальний угол.



Лидирующий в таблице РФПЛ «Локомотив» набрал 42 очка и сохранил отрыв в шесть баллов от «Зенита». «Рубин» (20) — 12-й.

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.