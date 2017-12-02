Фернандеш: не думаю, что удаление Наваса стало ключевым эпизодом

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился впечатлениями от домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Рубином», завершившегося победой красно-зелёных со счётом 1:0.

«У нас были хорошие шансы забить больше голов. В первом тайме мы их не использовали, поэтому нужно было что-то изменить. Во втором тайме наша стратегия сработала. Не думаю, что удаление Сесара Наваса стало ключевым эпизодом. Мы бы продолжали бороться и в равных составах, но это дало нам преимущество.

Алексей Миранчук — отличный футболист, а ещё хороший человек. Он всегда думает о команде, держит мяч, отдаёт голевые передачи. Сегодня он сыграл так же хорошо, как и обычно. Могу ли я отличить Алексея от Антона? Раньше это было непросто, сейчас — легко. Они немного разные по характеру, да и внешне отличаются — причёской, бутсами", — передает слова игрока корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.