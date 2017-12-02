Бенитес: хорошо знаем Азара, но контролировать все его движения невозможно

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение в выездном матче 15-го тура АПЛ с «Челси» (1:3). Два гола в ворота «сорок» забил полузащитник Эден Азар.

«Мы делали ошибки в матче с квалифицированными игроками, и они наказали нас за это. Но мы долго оставались в игре. Кто знает, что могло случиться при счёте 2:1. Топ-команда противостояла команде, которая выкладывалась на полную.

Мы хорошо знаем Азара. Он обладает хорошими движениями, и невозможно контролировать все из них. Когда он получает мяч, то может сделать разницу. Мы неплохо справлялись, но ошибки решили исход встречи», — цитирует испанца BBC.