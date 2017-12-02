Жена Икарди призвала проверить Марадону на допинг

Супруга нападающего «Интера» Мауро Икарди и по совместительству его агент Ванда Нара призвала проверить на допинг легенду аргентинского футбола — Диего Марадону.

Марадона накануне посетил Россию для участия в жеребьевке ЧМ-2018 и сказал журналистам, что Аргентина «никогда не играла так плохо, как сейчас». Он также предположил, что тренер Хорхе Сампаоли вызвал Икарди в сборную только потому, что Нара приставала к нему с телефонными звонками.

«Я бы рекомендовала пройти ему допинг-тест, поскольку всегда есть люди, чьи умы затуманиваются, и они пытаются объяснить определенные вещи своими вымыслами. Он стал одержим нами», — написала Нара в «Твиттере».

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Мауро Икарди.