Паулиньо: «Барселона» потеряла два очень важных очка

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо прокомментировал ничью в матче 14-го тура испанской Примеры с «Сельтой». Встреча, прошедшая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.



«Мы потеряли два очень важных очка. Теперь нужно постараться правильно отреагировать и начать новую победную серию. У нас было достаточно разных моментов во время игры, чтобы забить больше двух голов, но не хватило удачи, реализация была не на самом высоком уровне. Нам нужно продолжать работать», — сказал игрок.

Бускетс: выиграть у «Сельты» было бы приятнее, но ничего страшного не произошло