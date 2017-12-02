Лингард: здорово, что у «МЮ» есть де Хеа, который всегда выручит

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 15-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Ребята очень старались, особенно в первой половине, когда мы были под давлением. Во втором тайме нам пришлось перегруппироваться. Давид де Хеа позволил нам не терять лидерства в счёте, он один из лучших вратарей в мире. Здорово, что у нас есть стабильный голкипер, который всегда выручит.



Дисквалификация Погба на матч с „Сити“ — заметная потеря, но в команде есть игроки, которые могут помочь с этим справиться», — сказал Лингард.