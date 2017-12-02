«Базель» разгромил «Лозанну», «Сьон» без Митрюшкина проиграл «Люцерну»

«Базель», соперник ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, одержал победу над «Лозанной» в матче 17-го тура чемпионата Швейцарии. Встреча прошла в Лозанне на стадионе «Олимпик де ля Понтез» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Голами в составе «Базеля» отметились Мохамед Эльюнусси, Албиан Аети, Михаэль Ланг и Ренато Штеффен. Мяч престижа за «Лозанну» забил Анди Зачири.

В параллельном матче «Сьон», который обходился без выбывшего до конца года из-за травмы российского голкипера Антона Митрюшкина, на выезде уступил «Люцерну» (1:2).

Турнирную таблицу швейцарской Суперлиги можно посмотреть на «Чемпионате».