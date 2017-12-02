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«Базель» разгромил «Лозанну», «Сьон» без Митрюшкина проиграл «Люцерну»

Футбол

«Базель», соперник ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, одержал победу над «Лозанной» в матче 17-го тура чемпионата Швейцарии. Встреча прошла в Лозанне на стадионе «Олимпик де ля Понтез» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Голами в составе «Базеля» отметились Мохамед Эльюнусси, Албиан Аети, Михаэль Ланг и Ренато Штеффен. Мяч престижа за «Лозанну» забил Анди Зачири.

В параллельном матче «Сьон», который обходился без выбывшего до конца года из-за травмы российского голкипера Антона Митрюшкина, на выезде уступил «Люцерну» (1:2).

Турнирную таблицу швейцарской Суперлиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Швейцария - Суперлига. 17-й тур
02 декабря 2017, суббота. 21:00 МСК
Лозанна
Лозанна
1 : 4
Базель
Базель
0:1 – Эльюнусси – 7, 0:2 – Аети – 39, 0:3 – Ланг – 63, 0:4 – Штеффен – 66, 1:4 – Зачири – 80
Швейцария - Суперлига. 17-й тур
02 декабря 2017, суббота. 21:00 МСК
Люцерн
Люцерн
2 : 1
Сьон
Сьон
1:0 – Кукели – 30 (автогол), 1:1 – Учан – 41, 2:1 – Циглер – 44 (пен)
Удаления: Юрич, 81 – нет
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