Тренер «Ганновера»: мы показали добротную игру, но «Бавария» заслужила победу

Главный тренер «Ганновера» Андре Брайтенрайтер прокомментировал поражение в матче 14-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (1:3).

«Мои поздравления „Баварии“ и Юппу Хайнкесу. Мы показали добротную игру, особенно в первом тайме мы действовали очень организованно. У нас были хорошие моменты при переключении из обороны в атаку. К сожалению, мы не смогли их оптимально реализовать.

Во втором тайме мы хотели продолжать быть неприятным соперником. Наш голкипер парировал несколько ударов. В итоге „Бавария“ одержала заслуженную победу», — цитирует тренера сайт мюнхенцев.