Эмери: возможно, наступило время предоставить некоторым игрокам «ПСЖ» отдых

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 16-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (1:2). Парижане впервые проиграли в нынешнем сезоне.

«Выиграть все матчи непросто, потому что нужно сохранять концентрацию на стопроцентном уровне. Сегодня мы заслужили победу и у нас было много шансов, чтобы избежать поражения. Но в итоге важен только результат, которого „ПСЖ“ не добился. Футбол хорош тем, что обычная команда при поддержке болельщиков и эффективности может обыграть фаворита. Мы недовольны, но нужно сохранять спокойствие, так как всё ещё впереди.

Возможно, наступило время предоставить некоторым игрокам „ПСЖ“ отдых. Мы хотели оторваться от соперников и потом начать проводить ротацию. Я недоволен результатом, ненавижу проигрывать, но в турнирной таблице у нас хороший задел», — сказал Эмери.

«ПСЖ» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1, опережая располагающийся на второй позиции «Монако» на девять баллов.