Главный тренер сборной Египта: мне подтвердили, что «Реал» интересуется Салахом

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что в переходе египетского полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха заинтересован мадридский «Реал».



«Я получил подтвержденную новость о том, что «Реал» интересуется Салахом, но давайте не будем спешить. На мой взгляд, Мохамед и сейчас находится в замечательном месте», – цитирует Купера Goal со ссылкой на ON Sport TV.



В нынешнем розыгрыше АПЛ 25-летний Салах провел 15 матчей (13 — с первых минут), в которых забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.