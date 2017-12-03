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«Торино» и «Аталанта» не сумели выявить победителя

Футбол

«Торино» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 1:1.

В концовке первого тайма защитник Николя Н'Кулу вывел хозяев вперёд, однако в начале второй половины игры вышедший на замену полузащитник Йосип Иличич сравнял счёт. Больше голов команды не забивали.

«Торино» набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» имеет аналогичное количество баллов и располагается на 10-й позиции.

Италия - Серия А. 15-й тур
02 декабря 2017, суббота. 22:45 МСК
Торино
Турин
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 – Н'Кулу – 45, 1:1 – Иличич – 54
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