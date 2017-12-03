Серхио Рамос стал антирекордсменом испанской Примеры по количеству удалений

Капитан «Реала» Серхио Рамос стал главным антирекордсменом испанского первенства по количеству удалений. Защитник получил второе предупреждение незадолго до окончания гостевой встречи с «Атлетиком» в Бильбао в 14-м туре Примеры. Красная карточка стала для лидера обороны мадридского клуба 19-й в чемпионате в его карьере.



Таким образом, Рамос обогнал по этому показателю уже завершивших карьеру футболистов Пабло Альфаро и Хави Агуадо, выступавших на позиции центрального защитника. В своё время эти игроки удалялись в Примере по 18 раз.



«Атлетик» и «Реал» не сумели открыть счёт в субботнем противостоянии.

«Реал» не смог победить «Атлетик» в Бильбао, Рамос был удалён