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Серхио Рамос стал антирекордсменом испанской Примеры по количеству удалений

Футбол

Капитан «Реала» Серхио Рамос стал главным антирекордсменом испанского первенства по количеству удалений. Защитник получил второе предупреждение незадолго до окончания гостевой встречи с «Атлетиком» в Бильбао в 14-м туре Примеры. Красная карточка стала для лидера обороны мадридского клуба 19-й в чемпионате в его карьере.

Таким образом, Рамос обогнал по этому показателю уже завершивших карьеру футболистов Пабло Альфаро и Хави Агуадо, выступавших на позиции центрального защитника. В своё время эти игроки удалялись в Примере по 18 раз.

«Атлетик» и «Реал» не сумели открыть счёт в субботнем противостоянии.

«Реал» не смог победить «Атлетик» в Бильбао, Рамос был удалён
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