«Барселона» планирует пригласить Кулибаби на замену уходящему Маскерано

«Барселона» рассматривает возможность приобретения защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Каталонцам придётся побороться за футболиста с английскими грандами — «Челси», «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».



Кулибаби рассматривается «Барселоной» в качестве долгосрочной замены Хавьеру Маскерано, который с большой вероятностью покинет клуб по окончании текущего соглашения, издание Il Mattino.



Сумма трансфера 26-летнего, ставшего ключевым в защитных порядка неаполитанцев, оценивается в € 60 млн, и, как сообщалось ранее, эти средства готов предложить в том числе и «Челси».

Кулибали: было бы здорово поиграть в АПЛ, но пока планирую остаться в «Наполи»