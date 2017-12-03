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«Барселона» планирует пригласить Кулибаби на замену уходящему Маскерано

Футбол

«Барселона» рассматривает возможность приобретения защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Каталонцам придётся побороться за футболиста с английскими грандами — «Челси», «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Кулибаби рассматривается «Барселоной» в качестве долгосрочной замены Хавьеру Маскерано, который с большой вероятностью покинет клуб по окончании текущего соглашения, издание Il Mattino.

Сумма трансфера 26-летнего, ставшего ключевым в защитных порядка неаполитанцев, оценивается в € 60 млн, и, как сообщалось ранее, эти средства готов предложить в том числе и «Челси».

Кулибали: было бы здорово поиграть в АПЛ, но пока планирую остаться в «Наполи»
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