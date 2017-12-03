Зидан: «Реал» четвёртый и отстаёт на восемь очков, но играть ещё шесть месяцев

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о ходе гонки за чемпионский титул в испанской Примере. После 14-ти туров действующие чемпионы идут четвёртыми, отставая от также потерявшей очки, но сохранившей лидерство «Барселоны» на восемь баллов.



«Реал» отстаёт на восемь очков от лидера чемпионата из-за того, что мы не сумели забить в Бильбао. Гол — это самое главное. Тот факт, что три конкурента впереди, это не проблема, а реальность. Они обогнали нас, поскольку этого заслуживали. Но играть ещё шесть месяцев, и это долгий период», — приводит позицию Зидана издание Marca.

«Реал» не смог победить «Атлетик» в Бильбао, Рамос был удалён