Погба: нехорошо так говорить, но надеюсь, что ведущие игроки «Сити» травмируются

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался на тему возможных травм ведущих футболистов соседей из «Сити», что, по мнению француза, внесёт изменения в ход чемпионской гонки и приведёт к потере очков «горожан» в чемпионате. Сам Погба недавно вернулся в строй после полученной в сентябре травмы подколенного сухожилия.



«Нехорошо так говорить, но я надеюсь, что они из-за травм потеряют важных игроков. Это именно то, что происходит с нами. Люди этого не видят, никто этого не говорит, но перед каждым важным матчем травмируются наши ключевые игроки.



Поэтому, если нечто подобное начнёт происходить и с «Сити», то, возможно, мы немного изменим ход чемпионской гонки. Даже небольшие повреждения сделают их слабее», — сказал Погба в эфире BBC's Football Focus.



К слову, полузащитник останется вне грядущего дерби из-за удаления за грубую игру против защитника «Арсенала» Эктора Бельерина. Команды Манчестера встретятся 10 декабря на «Олд Траффорд».

Погба был удалён в матче с «Арсеналом» и пропустит дерби с «Манчестер Сити»