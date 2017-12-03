Жирков: Россия и Уругвай — фавориты группы, можно выходить в плей-офф

Полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о жеребьёвке ЧМ-2018, по итогам которой соперниками россиян стали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

«Фаворитами в группе являются наша команда и сборная Уругвая. Саудовскую Аравию мало видели в деле, не представляю, в какой футбол они играют, но если они попали на чемпионат мира, то, я думаю, они достойны внимания. В Египте много игроков из хороших чемпионатов, например Салах из „Ливерпуля“. У Уругвая очень сильное нападение — Кавани и Суарес, так что с ними будет тяжелее всех.

Легко никогда не бывает, все сборные научились играть в футбол, не в атакующий, но точно в оборонительный. Шансы есть всегда, можно выходить, но результат будет, только если выкладываться на сто процентов в каждой игре.

Хорошим уроком для нас был Кубок конфедераций. Мы играли товарищеские матчи с Чили и Аргентиной, в принципе, знаем, в какой футбол играют южноамериканцы. Огромным плюсом станут и наши болельщики на стадионе», — сказал Жирков.