Бундеслига представила видео топ-10 моментов ноября

Немецкая Бундеслига на официальном канале в YouTube представила видео лучших 10 моментов в чемпионате Германии за ноябрь.

Среди прочих в рейтинг попали события рурского дерби в рамках 13-го тура чемпионата Германии между «Боруссией» Д и «Шальке». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:4, хотя к перерыву хозяева вели в счёте с разницей в четыре мяча.

Видео с 10 лучшими моментами в чемпионате Германии за ноябрь доступно на официальном канале немецкой Бундеслиги в YouTube.