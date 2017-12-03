«Атлетик» Б — «Реал» — 0:0. Видеообзор матча

«Атлетик» и «Реал» сыграли вничью в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 0:0. Баски не смогли победить в шестом матче турнира подряд.
Мадридцы заканчивали матч вдесятером: на 86-й минуте Серхио Рамос сыграл локтем против Арица Адуриса и покинул поле, получив вторую жёлтую карточку.
«Реал» с 28 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь баллов. «Атлетик» (14) — 15-й.
Видеообзор матча доступен на канале Примеры в YouTube.
«Барселона» — «Сельта» — 2:2. Видеообзор матча