Агент Турана: Арда уйдёт из «Барселоны» в январе, но пока неясно, куда именно

Ахмет Булут, агент полузащитника «Барселоны» Арды Турана, сообщил, что его клиент покинет каталонский клуб во время грядущего зимнего трансферного окна.



«Сейчас пока неясно, куда именно он уйдёт, но он уйдёт из «Барселоны» в январе. Мы разговариваем с тремя-четырьмя командами из Испании, Италии и Англии. С «Галатасараем» контактов нет.



В течение 15 дней примем окончательное решение. Есть два варианта перехода – продажа или аренда», — цитирует агента Goal.



30-летний Туран в нынешнем сезоне не провёл ни одного официального матча в составе «Барселоны».

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