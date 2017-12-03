«Локомотив» показал, как Гилерме работал диктором на матче с «Рубином»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме продолжает восстанавливаться после травмы. Первый тайм матча 19-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0) футболист провёл в рубке диктора, где помогал Евгению Кириллову.



«Из дикторской рубки открывается отличный вид. Сразу можно рассмотреть все игровые схемы. Было интересно посмотреть, как работает диктор. До этого у меня никогда не было подобного опыта. Очень хотелось закричать «гол», но первый тайм мы завершили 0:0. Наверное, я нефартовый.

Постараюсь прийти ещё. Надеюсь, в следующий раз не из-за травмы. А вообще, играть в футбол намного легче. Быть диктором я стесняюсь", — сказал игрок.

Видео доступно на канале «Локомотива» в YouTube.