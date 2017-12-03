Иско: состав «Реала» такой же конкурентоспособный, как и в прошлом сезоне

Полузащитник «Реала» Иско после ничьей с «Атлетиком» (0:0) в 14-м туре испанской Примеры выразил уверенность, что состав мадридской команды не стал слабее по сравнению с прошлым сезоном.

«Когда команда не добивается результата, легко говорить, что она стала слабее. Но наш состав такой же конкурентоспособный, как и в прошлом сезоне, просто не все игроки в строю, и это важно. Кроме того, раньше мы часто забивали на последних минутах, сейчас же нам немного не хватает удачи», — цитирует Иско издание Marca.