«Краснодар» стал обладателем премии «Лига Fair Play» в ноябре

Российская футбольная Премьер-Лига и букмекерская компания «Лига Ставок» в пятый раз определили лауреата премии «Лига Fair Play». В ноябре 2017 года победу вновь одержал футбольный клуб «Краснодар»



«Один из лучших стадионов в России, современная футбольная академия, а главное — яркая игра команды, интеллигентное поведение футболистов и болельщиков позволили «Краснодару» уже в третий раз стать обладателем почетной награды. «Быки» уже становились лауреатами премии за лучшие показатели по системе Fair Play в июле и сентябре 2017 года.



Церемония награждения состоится сегодня, 3 декабря, на матче 19-го тура ФК «Краснодар» — ФК «Ахмат» на стадионе «Краснодар», — информирует сайт лиги.



Цель Премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play (или честной игры), в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей высокие показатели честной игры.



Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе Fair Play осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

«Тосно» перед матчем со «Спартаком» вручили премию «Лига Fair Play»