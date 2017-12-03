ЦСКА в составе 17 игроков отправился на матч с «Манчестер Юнайтед»

ЦСКА вылетел в Манчестер на матч с «МЮ» (5 декабря) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. «Армейцы» будут тренироваться в Англии в воскресенье и понедельник.

На игру ЦСКА отправился в составе из 17 футболистов:



Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;



защитники: Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;



полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Александр Макаров;



нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.



Понтус Вернблум и Бибрас Натхо также полетели с командой, хотя пропустят игру в Манчестере из-за дисквалификации.