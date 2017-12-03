Хайнкес: похоже, Сампаоли выпил вина перед разговором с журналистами

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал слова наставника сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, который не включил Германию в число фаворитов на победу на ЧМ-2018.



«Я знаю, что сказал Сампаоли. Он классный тренер и говорил то, что видят в Аргентине. Но Месси, несмотря на то, что он лучший в мире, никогда не выигрывал чемпионат мира. Я же всегда считал главным фактором коллектив, и Германия считается сильной сборной с этой точки зрения.



Перед тем как разговаривать с журналистами, Сампаоли, должно быть, выпил несколько бокалов красного вина. Но мне бы не хотелось в это верить, ведь он всегда был настоящим профессионалом», – цитирует Хайнкеса A Bola.

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