Гранквист: надеюсь, «Краснодар» вновь сможет добиться победы над «Ахматом»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 19-го тура РФПЛ с грозненским «Ахматом» (3 декабря).

«В начале сезона мы провели тяжёлый матч в Грозном, в котором нам удалось вырвать победу на последних секундах. Надеюсь, и сегодня сможем добиться победы», — цитирует игрока пресс-служба краснодарского клуба.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.