Ибрагимович: в детстве я поддерживал «Интер» из-за чёрно-синих цветов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, выступавший в прошлом за «Ювентус», «Интер» и «Милан», признался, что в детстве симпатизировал нерадзурри.

«Дома я всегда смотрел одну программу, в которой показывали голы и обзоры матчей чемпионата Италии. Я переживал за «Интер», потому что мне нравились их чёрно-синие цвета. Но при этом я внимательно следил и за игрой «Ювентуса» с «Миланом»», — сказал Ибрагимович в интервью Sky Sport Italia.

За «Интер» Златан Ибрагимович выступал с 2006 по 2009 год.