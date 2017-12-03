Тренер «Севильи», у которого обнаружили рак, выписан из больницы после операции

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо, у которого был диагностирован рак простаты, выписан из больницы после успешной операции.

«Эдуардо Бериццо был выписан из больницы спустя четыре дня после перенесенной операции в связи с раком простаты, который был диагностирован несколько недель назад. Бериццо продолжит восстановление после операции дома», — информирует сайт клуба.

Возвращение аргентинского специалиста на тренерский мостик будет зависеть от того, насколько быстро будет проходить восстановление. В отсутствие главного тренера командой будет руководить его помощник Эрнесто Маркуччи.