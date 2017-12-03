Михайлович: мне всегда нравилось играть на победу, а не на сухой матч

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович прокомментировал ничью в матче 15-го тура итальянской серии А с «Аталантой». Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 1:1.

«Ничья — справедливый результат матча между двумя командами, которые играли открыто и атаковали большими силами. Мы сыграли лучше в первом тайме, а затем после перерыва Иличич сравнял счёт и сорвал наши планы. Мне всегда нравилось играть на победу, а не на сухой матч. Со схемой 4-3-3 мы увеличили баланс при защите, но потеряли что-то в атаке.



Гонка за место в еврокубках плотная, много команд умещаются в пределах нескольких очков, и мы должны просто продолжать свой путь», — сказал Михайлович в эфире Sky Sport Italia.