Чех: две ошибки игроков «Арсенала» в начале предрешили исход матча с «МЮ»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех прокомментировал поражение в матче 15-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Мы провели неудачную игру. В больших матчах нужно реализовывать свои моменты и не допускать грубых ошибок. Две ошибки в начале предрешили исход встречи. В перерыве мы были уверены, что, если реализуем хотя бы один момент, игра раскроется, и при счёте 2:1 в их пользу у нас были шансы сравнять счёт.

К сожалению, они забили третий гол. Эффективность в реализации стала залогом успеха «МЮ». Не так часто случается, что в матче с ними мы доминируем и создаём много моментов, это позитивный знак для нас, но мы всё равно разочарованы", — цитирует Чеха сайт «Арсенала».