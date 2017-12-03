Азар: Бельгия легко справится с Англией на ЧМ-2018, никаких проблем. Шучу, шучу!

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением об итогах жеребьёвки финальной части чемпионата мира 2018 года. Бельгийцы сыграют в группе с Англией, Тунисом и Панамой.



«Бельгия легко справится с Англией, никаких проблем. Шучу, шучу! Нас ждёт сложный матч. Все команды, которые вышли на ЧМ-2018, заслужили свой успех. Посмотрим, как всё сложится.



Я уже обсуждал жеребьёвку с Гари Кэхиллом. У нас хорошая группа, будет сложная игра против Англии. На чемпионате мира может произойти всё что угодно», — цитирует Азара Goal.

Пуйоль: мои фавориты ЧМ-2018 — Бразилия, Испания… Россия тоже, но не в футболе