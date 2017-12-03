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ЧМ-2018 - финальный раунд
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Азар: Бельгия легко справится с Англией на ЧМ-2018, никаких проблем. Шучу, шучу!

Футбол

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением об итогах жеребьёвки финальной части чемпионата мира 2018 года. Бельгийцы сыграют в группе с Англией, Тунисом и Панамой.

«Бельгия легко справится с Англией, никаких проблем. Шучу, шучу! Нас ждёт сложный матч. Все команды, которые вышли на ЧМ-2018, заслужили свой успех. Посмотрим, как всё сложится.

Я уже обсуждал жеребьёвку с Гари Кэхиллом. У нас хорошая группа, будет сложная игра против Англии. На чемпионате мира может произойти всё что угодно», — цитирует Азара Goal.

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