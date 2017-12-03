Пардью: если «Вест Бромвич» продолжит так играть, беспокоиться не о чем

Новый главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Алан Пардью прокомментировал домашнюю ничью с «Кристал Пэлас» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги со счётом 0:0.

«Сегодня в плане старания и отношения к делу у нас всё было. Возможно, нам нужно немного больше самообладания, но я искренне доволен энергией команды и её жаждой показать себя.



У нас много травмированных игроков, что, разумеется, наложило свой отпечаток, но ответ от парней на эти трудности был отличным. Если продолжим так играть, нам не о чем беспокоиться», — сказал тренер.