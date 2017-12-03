Тренер одесского «Черноморца»: из Жванецкого и в 83 года энергетика просто прёт

Белорусский тренер одесского «Черноморца» Олег Дулуб рассказал о знакомстве с известным сатириком Михаилом Жванецким.



«Недавно были тренерским штабом на концерте Михаила Жванецкого. Купили книги, а раз есть книга, надо и автограф взять. Василий Хомутовский говорит: „Пойду договорюсь с охраной“. Сначала получил вежливый отказ, но нашел, чем ответить: „Это для главного тренера “Черноморца». — «Главному тренеру „Черноморца“ Михал Михалыч никогда не откажет». Познакомились. Я под впечатлением. Человеку 83 года, но в нем такая невероятная внутренняя энергия. Энергетика просто прет. Вообще, очень позитивный вечер получился. Посмеялись два часа. Потом со Жванецким пообщались, сфотографировались. Он то ли в шутку, то ли всерьез сказал: «Вы неплохо выглядите для тренера». И я ему в ответ рассказал историю, как говорится, в тему.



В прошлом году «Карпаты», которые я тогда возглавлял, играли с польской «Вислой». Накануне было предматчевое собрание, и президент «Вислы» спрашивает: «Чего ты не пьешь?» «Ну как же, завтра ведь игра», — отвечаю. На что он мне: «Это неправильно. Хороший тренер должен быть хорошо одет и слегка пьян». Я Жванецкому рассказываю, он как начал смеяться: «Вот это да! Обязательно запомню», — цитирует Дулуба sport.ua.





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