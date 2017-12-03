Игуаин: у «Ювентуса» не было голода в начале сезона, но сейчас он вернулся

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о нацеленности туринской команды на победу в чемпионате Италии в текущем сезоне.

«Завоевание седьмого подряд скудетто было бы невероятным достижением. У нас не было правильного голода в начале сезона, но сейчас он вернулся. Сожалеем о некоторых упущениях на старте, иногда общая энергия команды может снизиться, это обычный процесс», — цитирует аргентинца Football Italia.

По итогам 15 матчей «Ювентус» набрал 37 очков и занимает второе место в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» всего на один балл.