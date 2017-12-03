Дель Пьеро: «Ювентус» послал важный сигнал, победив «Наполи»

Бывший нападающий сборной Италии и «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал победу туринцев над «Наполи» в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Клуб послал важный сигнал: дух, концентрация и надёжность, которые казались потерянными, никуда не делись. Большая часть заслуг принадлежит Аллегри. Мне кажется, что «Ювентус» более сбалансирован в этом сезоне.

«Наполи» играет в отличный футбол, но у них есть игроки, такие как Инсинье, которые находятся не в лучшей форме. «Интер» не играет в Европе, и это даёт им преимущество. «Рома» сменила тренера, но играет хорошо, а вот «Лацио» и «Милан» отстают», — цитирует Дель Пьеро Tuttosport.