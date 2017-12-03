Гвардиола: если моим словам не верят, давайте отменим все пресс-конференции

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал своё поведение после окончания матча 14-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (2:1). Манкунианцы вырвали победу на 96-й минуте благодаря голу Рахима Стерлинга.



После матча Гвардиола вышел на поле и эмоционально что-то говорил полузащитнику гостей Нейтану Редмонду. Несмотря на резкую реакцию оппонента, англичанин был спокоен. На пресс-конференции Гвардиола объяснил своё поведение.



«Я не могу контролировать себя. Надеюсь, что смогу исправиться. Подобный случай был у меня с Джошуа Киммихом в «Баварии». Я жалел о своем поведении, как и сейчас. Восхищаюсь Редмондом как игроком, но если FA хочет ещё одного моего заявления, то я могу объяснить всё что угодно. Я объяснил, что случилось. Если мне не верят, давайте отменим все пресс-конференции и ограничимся одними матчами», – сказал Гвардиола.



Видео, на котором Гвардиола кричит на Редмонда можно посмотреть в «Твиттере».

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