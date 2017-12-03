Аббьяти: Гаттузо — правильный выбор, он знает, что такое ДНК «Милана»

Бывший вратарь «Милана» Кристиан Аббьяти, ныне занимающий административную должность в клубе, поддержал назначение Дженнаро Гаттузо на пост наставника россонери.

«Это правильный выбор, так как он знает, что такое ДНК «Милана». Конечно, четырёх или пяти тренировок недостаточно, чтобы многое изменить, но он привнёс свои идеи — бег на максимальной скорости, желание и ту самую ДНК.



Футбол учит нас тому, что простых игр не бывает. Когда результаты не приходят, уверенности тоже нет, и, на мой взгляд, это то, чего не хватало команде в последнее время. Мы подписали много качественных игроков, но за пять месяцев они не смогли проявить себя», — сказал Аббьяти в эфире Mediaset Premium.