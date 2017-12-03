Президент «Беневенто»: в Серии А есть две лиги, в каждой — по 10 команд

Президент «Беневенто» Оресте Вигорито критически отозвался об уровне конкуренции в чемпионате Италии.

«Серия А несбалансирована, в ней есть две лиги, в каждой — по 10 команд. Это несправедливая система, поскольку мы играем против команд, которые имеют чудовищные бюджеты.



Если честно, „Милан“ должен быть ошеломлен своей позицией в таблице, учитывая все деньги, которые они потратили. Но в этом и красота футбола: мяч не катится к тем, у кого больше денег», — сказал Вигорито в эфире Mediaset Premium.