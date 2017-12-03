Гвардиола: Кэрролл лучше действует в штрафной, чем центральные защитники «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии сегодняшнего матча с «Вест Хэм Юнайтед» в 15-м туре АПЛ поделился мыслями о сильных сторонах форварда лондонцев Энди Кэрролла.

«Все знают стиль игры Кэрролла, ему будет трудно противостоять. Я легко могу представить большое количество навесов, Кэрролла в штрафной площади и то, как он забивает. Он лучше действует в штрафной, чем наши центральные защитники, такое в футболе не редкость. Надо сохранять спокойствие и как следует подготовиться», — сказал Гвардиола.