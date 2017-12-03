Адамс: Э. Дайеру нужно решить одну проблему, если он хочет стать топ-защитником

Легенда «Арсенала» Тони Адамс отметил, что игроку «Тоттенхэм Хотспур» Эрику Дайеру нужно подтянуть игру в обороне при стандартных положениях.

«Возможно, Эрик слишком долго играл в полузащите. Он отличный игрок, мне он очень нравится. Он играл большую часть своей карьеры в полузащите, а совсем недавно ушёл обратно в оборону.



Ему нужно лучше обороняться при стандартах. Если Эрик хочет стать классным центральным защитником, эту проблему нужно решать», — сказал Адамс в эфире программы Goals on Sunday.