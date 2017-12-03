Моуринью: не спрашивайте, почему я не удивлён тем, что FA не накажет Гвардиолу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что не удивлен тем фактом, что Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет наказывать тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу за поведение после окончания матча 14-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (2:1).

«Нет, я не удивлен. Почему? Вы спросили, удивлен ли я. Я ответил — нет. А дальше уже второй вопрос. Я не могу ответить на второй вопрос.



Знаете, если вы мои друзья, то не задавайте мне этот вопрос, потому что иначе у меня будут проблемы», — сказал Моуринью.

После матча Гвардиола вышел на поле и эмоционально что-то говорил полузащитнику гостей Нейтану Редмонду. Несмотря на резкую реакцию оппонента, англичанин был спокоен. На пресс-конференции Гвардиола объяснил своё поведение.