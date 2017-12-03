Гаджиев: футбол, в который «Амкар» играл, старшее поколение называло дворовым

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение в матче 19-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:3).

«Комментарий короткий: два разных тайма. В первом была организованная команда, она знала, что делать. Нормально играли в обороне, были выходы в атаку. Моменты неприятные у ворот соперника тоже создавали. А второй тайм проиграли вчистую и по делу. Так в профессиональный футбол играть нельзя. Так играют во дворе и на пляже. Футбол, в который мы играли, старшее поколение называло дворовым. Когда нет организации никакой, и все законы футбола нарушаются.

Всё началось с первого гола, когда мы были наблюдателями. А потом вообще был проходной двор. В футболе много военной терминологии, как говорил Борис Аркадьев. Но он отличается от войны. Если ты теряешь мяч, должен сразу перейти к оборонительным действиям. У нас, к сожалению, законы нарушались, вот и получили по заслугам. У нас редко бывают такие игры, и тем неприятнее это. Примерно такая игра была с «Динамо», — цитирует Гаджиева сайт «Амкара».