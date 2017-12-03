Президент «Реала» выступил с заявлением относительно последних результатов клуба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес на собрании клуба выступил с заявлением относительно последних результатов клуба.

В последних пяти матчах чемпионата Испании «сливочные» дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. После 14 туров Примеры в нынешнем сезоне «Реал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. В матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридцы на выезде проиграли «Тоттенхэм Хотспур» (1:3).

«Сейчас вы являетесь свидетелями какого-то уникального момента, поскольку на счету нашего клуба 12 кубков европейских чемпионов. Наш клуб оставил большой след в памяти мадридских болельщиков. Мы сделали то, что казалось невозможным, выиграв два раза подряд Лигу чемпионов и победив в этом турнире три раза за четыре года. Последняя победа в ЛЧ была лучшей в нашей истории и показала желание клуба расти и прогрессировать.

Мы уже выиграли Суперкубки УЕФА и Испании в этом сезоне. Нынешняя команда продолжает мечтать вместе со своим замечательным тренером, который является символом и иконой клуба. Зидан является лучшим лидером этой команды, как и Роналду. Криштиану — лучший бомбардир в истории «Реала», он получил звание лучшего игрока мира и скоро получит свой пятый «Золотой мяч».

На протяжении нашей 115-летней истории «Реал» был эталоном для мирового футбола. Без единства мы бы не добились успехов в трудные времена. Преданность и вера — это святое для «Реала». Мы самый обожаемый клуб во всём мире. Мы никогда не сдаёмся, а столпами нашего клуба являются уважение, командная работа и солидарность», — цитирует Переса Marca.