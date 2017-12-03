«Уфа» — «Амкар» — 3:0. Видеообзор матча

«Уфа» разгромила «Амкар» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Все голы в матче были забиты во втором тайме. Форвард уфимской команды Сильвестр Игбун оформил дубль, отличившись на 53-й и 69-й минутах, а на 80-й минуте нигериец ассистировал полузащитнику Ивану Облякову, который закрепил победу команды Сергея Семака.

Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте российской футбольной Премьер-Лиги.