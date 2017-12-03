Гаттузо: не могу ни в чём упрекнуть игроков «Милана» сегодня

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал итоги гостевого матча 15-го тура итальянской Серии A с «Беневенто».

Россонери, проводившие первую игру под руководством Гаттузо, упустили победу на пятой компенсированной минуте. При этом счёт сравнял вратарь хозяев Альберто Бриньоли.

«Парни отдали все силы, мы пропустили странный гол, и такова наша судьба сейчас. Я хочу поблагодарить игроков за то, что они продемонстрировали своё желание и стремление. Мы залижем наши раны, будем работать над улучшением физической готовности и ментальной, а сегодня я не могу ни в чём упрекнуть своих игроков.



Нам предстоит пройти долгий путь и многое улучшить", — цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

Гол вратаря «Беневенто» можно посмотреть на канале O Cigano в YouTube.