Смолов в перерыве матча «Краснодар» — «Ахмат»: так нельзя играть

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов раскритиковал игру своей команды в перерыве домашнего матча 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом». После первого тайма «быки» проигрывают со счётом 0:2.

«Ничего не происходит. Так нельзя играть. Просто мы так вообще ни одну команду не обыграем. Выходить и просто бегать вальяжно, вполсилы, думать, что мы кого-то обыграем за счёт паса… Не знаю… Сейчас будем слушать, что тренер скажет. Но мы так даже один гол не забьём», — заявил Смолов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».

