«Анжи» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «СКА-Хабаровск» на матч 19-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» сегодня, 3 декабря.

«Анжи»: Лория, Армаш, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко, Хубулов, Маркелов, Лескано.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Черевко, Димидко, Пуцко, Калинский, Савичев, Федотов, Баляйкин, Никифоров, Наваловский, Маркович.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» – «СКА-Хабаровск». Начало встречи — в 19:00 мск.