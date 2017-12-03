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Игбун: когда ждать хет-трик? В следующей игре

Футбол

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун прокомментировал домашнюю победу над «Амкаром» (3:0) в матче 19-го тура РФПЛ. Нигерийский форвард в сегодняшней игре оформил дубль.

«В первом тайме у меня не получалось, но мы остались в игре и добились результата. Было много борьбы, соперник поджимал нас, прессинговал. Первый гол облегчил игру, дальше пошло легче, я рад победе. Что касается задач команды, то мы не имеем конкретных целей, важна только следующая встреча.

Когда ждать хет-трик? В следующей игре", — заявил Игбун, слова которого приводит интернет-издание Rusfootball.

Отметим, что в следующем туре чемпионата России «Уфа» 10 декабря сыграет в гостях с «Ростовом».

«Уфа» — «Амкар» — 3:0. Видеообзор матча
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