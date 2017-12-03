Источник: Слуцкий покинет пост главного тренера «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий собирается оставить свой пост, сообщает ESPN FC со ссылкой на свои источники. Отмечается, что об отставке 46-летнего российского специалиста станет известно в течение 4 декабря.

«Халл Сити» не может добиться победы в Чемпионшипе на протяжении уже семи матчей. Команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице после 20 туров. В последней встрече, которая состоялась накануне, «Халл» на выезде сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).

Слуцкий возглавил команду летом. В случае его ухода «Халлу» за последние 18 месяцев придётся искать уже четвёртого нового главного тренера.