Смолов догнал Кокорина в гонке бомбардиров РФПЛ

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов отметился голом в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Форвард сумел отличиться на 52-й минуте.

Для Смолова этот гол стал 10-м в нынешнем чемпионате России, что позволило ему догнать лидера гонки бомбардиров Александра Кокорина из «Зенита».

Третье-четвёртое места в списке лучших бомбардиров РФПЛ сезона-2017/18 занимают Евгений Марков («Тосно») и Квинси Промес («Спартак») — по 8 голов.

Напомним, что «Краснодар» одержал волевую победу над «Ахматом» (3:2), уступая 0:2 после первого тайма.